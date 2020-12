Stéphanie Frappart, 1e vrouwelijke ref op allerhoogste niveau: "Een mijlpaal"

De Française Stéphanie Frappart wordt woensdagavond de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Champions League voetbal. Stephanie Forde, operationeel manager van de Belgische scheidsrechters, spreekt in De ochtend op Radio 1 van een mijlpaal en wil ook werk maken van meer vrouwelijke refs in het voetbal.

De eerste vrouwelijke ref in de Champions League

Wie is Stéphanie Frappart? "Een enorme doorzetter."

Amper 90 vrouwen op 4.500 Belgische refs: "We willen dat aantal vergroten."



"Vrouwen rekruteren als scheidsrechter is een knelpunt."

De Europese wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev wordt morgenavond in goeie banen geleid door Stéphanie Frappart. Wie is de 36-jarige Française? "Een enorme doorzetter, die gewoon hetzelfde parcours afgelegd heeft als de mannen. Vorig jaar maakte ze haar debuut in de hoogste afdeling in Frankrijk en daar heeft ze het enorm goed gedaan", weet Stéphanie Forde, die zelf ook een verleden heeft als scheidsrechter. "Ik ben heel trots dat vrouwen op die manier doorbreken. Het is een prachtige mijlpaal voor een vrouw die daar heel hard voor gewerkt heeft. Het is toch uitzonderlijk, zeker als we kijken naar het aantal vrouwelijke refs op het hoogste niveau. Het is een lange en moeilijke weg." Staan voetballers anders op het veld met een vrouwelijke arbiter? "Ik denk dat de spelers blijven voetballen zoals gewoonlijk, al denk ik wel dat er veel respect is. Die spelers beseffen ook wel wat het met zich meebrengt om als vrouw tot op dat niveau door te groeien."

"Willen aantal vrouwelijke refs vergroten"

België telt momenteel zo'n 4.500 scheidsrechters, waarvan amper 90 vrouwen. "We zijn er echt mee bezig om dat aantal te vergroten", zegt Stéphanie Forde. "Momenteel hebben we twee vrouwelijke internationale scheidsrechters. Hun hoogste niveau is 1e provinciale. Daarnaast hebben we ook nog 3 assistent-scheidsrechters die internationaal actief zijn. Zij zijn aan de slag in het amateurvoetbal en het provinciale niveau." In het recente verleden had België met Ella De Vries al een vrouw op een groot toernooi. De Vries was in 2015 assistent-scheidsrechter op het WK voetbal voor vrouwen. "We streven er echt naar om weer een vrouw op een groot toernooi te krijgen", aldus Forde.

"Ook in andere landen is vrouwen rekruteren een knelpunt"

Waarom is het voor vrouwen zo lastig om als scheidsrechter de top te bereiken? "Het is moeilijk om vrouwelijke refs te rekruteren, dat is ook in andere landen een knelpunt", weet Forde. "De Belgische voetbalbond zet er wel enorm op in om het aantal vrouwelijke scheidsrechters te doen stijgen, maar ik denk dat vrouwen door hun rol in de maatschappij en in het gezinsleven misschien nog vaak sneller afhaken." "Het vrouwenvoetbal groeit wel significant. We hopen dat dat ook zijn vruchten afwerpt voor de vrouwelijke arbitrage. Als je als speelster niet meer kan voetballen, bijvoorbeeld door een blessure, dan is scheidsrechter toch een mooie manier om in het voetbal te blijven."

