Slechts 90 vrouwen op 4.500 Belgische refs: "Dat is heel erg jammer"

Bij de 4.500 scheidsrechters in België zijn er amper 90 vrouwelijke refs, vertelt Stephanie Forde in De Tribune. "Dat is heel erg jammer, want eigenlijk is het een prachtige hobby", klinkt het.

"Veel meisjes starten als voetballer en wanneer ze afhaken, zien ze arbitrage niet als een mogelijkheid om in het voetbal te blijven. Terwijl, als je ziet hoe het vrouwenvoetbal groeit, dan is het fenomenaal hoeveel mogelijkheden er liggen voor meisjes in het voetbal."

Voetbal is nog altijd een mannenbastion. Schrikt dat misschien veel vrouwen af? "Als je de eerste keer ergens komt als vrouwelijke scheidsrechter hoor je inderdaad wel eens die stereotiepe opmerkingen", geeft Forde toe.

"Maar op de duur word je gewoon aanvaard. Je bent daar om te doen waarvoor je aangeduid bent. Je moet gewoon presteren. Het klopt dat voetbal een harde wereld is. Je moet stevig in je schoenen staan om te overleven, maar dat geldt ook voor de mannen. Op dat vlak is er geen verschil."