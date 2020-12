Serneels: "Waarom zouden we nu geen ronde verder raken op EK?"

Er lag heel wat druk op de laatste kwalificatiematch van de Red Flames, maar met een 4-0-zege hebben ze zich in stijl geplaatst voor het EK 2022 in Engeland. Bondscoach Ives Serneels strooide met lof.

"We hebben een prachtige campagne achter de rug en met deze afsluiter mogen we heel fier zijn", zei hij. "Als je dit kan doen in de laatste wedstrijd, dan denk ik dat je de verdiende groepswinnaar bent."

"Het ritme van de Zwitsers was aanvankelijk iets te hoog. Ze startten met een snelle balwisseling, veel beweging. Het was even naar adem happen. Maar we hebben het ritme snel opgepikt en daarna hebben wij de match in handen genomen."

"Dit keer hebben wij op de juiste momenten de doelpunten gemaakt. We hebben een heel volwassen, mature wedstrijd gespeeld. Ik was zeker dat iedereen klaar was, maar 4-0 was toch ook voor mij een droom."

De Flames sluiten uiteindelijk af met 21 op 24 en een doelpuntensaldo van +32. "Daarmee schrijven we geschiedenis. Dit is nog nooit gebeurd in het Belgische vrouwenvoetbal. Ik ben ongelofelijk fier op de meisjes", aldus Serneels.