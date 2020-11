Belgische shorttrackers schaatsen amper 4 races: "Te weinig geld in onze sport"

België vaardigt komend weekend 7 shorttrackers uit naar Heerenveen, voor de start van het internationale seizoen: broer en zus Stijn en Hanne Desmet (die al dagelijks met de Nederlandse selectie in Heerenveen trainen), Alexandra Danneel, Gert-Jan Goeminne, Ward Petré, Rino Vanhooren en Adriaan Dewagtere.

Als de schaatsers vandaag negatief testen voor hun coronatest kunnen ze naar Friesland afreizen. Voor de eerste training woensdag is er nog een tweede test.

De International Invitation Cup (IIC) mag dan het eerste internationale toernooi van het seizoen zijn, buiten België en Nederland doet enkel Frankrijk mee.

Door het schrappen van de Worldcup resten na Heerenveen de Belgen nog maar 3 wedstrijden: het EK in Gdansk (22-24 januari), het WK in Dordrecht (5-7 maart) en het BK in Hasselt (12-14 maart).

"Er is duidelijk te weinig geld met onze sport gemoeid", zegt bondscoach Pieter Gysel over het magere programma. "In ieder geval te weinig om organisatoren over te halen in deze situatie iets te doen. Als het om hogere bedragen ging, zouden die wedstrijden wel gewoon georganiseerd worden."