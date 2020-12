"Over x-aantal jaar zal ik Van Avermaet en Gilbert moeten teleurstellen"

Als bondscoach zal hij ook renners moeten teleurstellen. "Er is een generatie, en ik durf ze ook bij naam noemen, met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert die ik binnen 1, 2, 3 of 4 jaar zal moeten ontgoochelen. Dat zal hard zijn en ik ben mij daar nu al van bewust. Ik denk daar al over na, want er zal nooit een juiste manier zijn om dat aan te brengen."

Er ligt veel druk op Vanthourenhout om komend jaar te presteren, maar dat lijkt evident met renners als Van Aert en Evenepoel. "Dat kan je wel zeggen, maar de puzzel moet ook kloppen. Er komt een dag dat we met een van die twee zullen scoren, maar er is meer dan Van Aert en Evenepoel. Alle renners ernaast zijn misschien nog belangrijker. Het zou fantastisch zijn om ook met andere renners te scoren."

"Is de renner gelukkig of ligt er iets op zijn lever? Dat is vaak een cruciale factor. Ik probeer er dan ook te zijn op de momenten die vaak vergeten worden. Als ze eens een moeilijke periode hebben bijvoorbeeld, ook los van het sportieve. Dat valt buiten mijn officiële takenpakket, maar het brengt veel bij."

"Van Aert is een grote meneer, op en naast de fiets"

Vanthourenhout was ook getuige van de eerste cross van Van Aert dit seizoen. Vooraf schatte hij de renner al eens in. "Ik was naar zijn poep aan het kijken", verklapte hij. "Meestal komt er tijdens een rustperiode wel wat bij, maar het valt goed mee. Hij heeft zichzelf niet laten gaan, denk ik."

Van Aert werd uiteindelijk derde, net als in Tabor. Is de renner veranderd door al zijn successen? "Het is een grote meneer geworden, op en naast de fiets. Hij gaat er goed mee om. Zijn blessure heeft er ook wel een rol in gespeeld. Hij begon van onder nul en dat heeft hem doen beseffen dat er meer is in het leven. Daardoor kan hij zijn nuchterheid bewaren."

"Ik was aangenaam verrast toen ik hem leerde kennen. Hij werkt hard en is plichtsbewust. Of hij naar mij luistert? Dat denk ik wel. Maar ik weet niet of hij er altijd iets mee doet, dat hoeft ook niet."