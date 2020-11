Zizou Bergs sluit seizoen in schoonheid af met winst in Slovakije

Eerder dit jaar won Bergs zijn 1e ATP-match ooit

Eerder dit najaar maakte Bergs al furore op de European Open in Antwerpen. Als vervanger van Ruben Bemelmans versloeg hij toen de nummer 45 van de wereld, Albert Ramos, in 2 overtuigende sets. Voor Bergs was het zijn 1e ATP-zege in zijn loopbaan.

Uiteindelijk moest Bergs in de 2e ronde zijn meerdere erkennen in de Rus Karen Khachanov (ATP-17). Na 3 felbevochten sets ging de jonge Limburger eervol onderuit. Bergs' hoogste notering op de ATP-ranking dateert van december 2018. Toen stond onze landgenoot op plaats 386.