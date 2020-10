Sprookje in Antwerpen: Zizou Bergs wint 1e ATP-match ooit: "Dankzij publiek"

In de tweede set kwam Bergs 2-4 achter, maar hij beschikte dinsdagavond over superkracht. Hij kwam terug tot 5-5 en maakte het af met een tweede setwinst (7-5), goed voor de 1e ATP-overwinning in zijn carrière.

Bekijk de knappe comeback in de 2e set van Zizou Bergs voor stuntzege in Antwerpen

Bergs na stunt: "Gedragen door publiek"

Veel publiek was er niet toegelaten in de Lotto Arena, maar de aanwezigen hebben Bergs toch geïnspireerd: "Zij hebben me aan de overwinning geholpen. Ik hou van zo'n sfeer. Ik schreeuw zelf ook op het terrein en wil plezier maken. Dat ligt in mijn aard."

De een zijn dood is de ander zijn brood: "Eigenlijk zou ik deze week in Slovakije spelen. Het is jammer voor Ruben, maar voor mij is dit een unieke kans. En die heb ik met beide handen gegrepen. Het was al een droom om hier gewoon te mogen staan, maar ik heb een heel goede match gespeeld. Ik heb goed getraind en voelde me in topvorm. Ik voelde dat ik Ramos' niveau aankon."

Bergs probeerde zich al 3 keer eerder langs de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel in Antwerpen, maar telkens was de 1e voorronde het eindpunt. Hij was wel altijd slecht bediend door de loting: Pierre-Hugues Hebert (ATP-82) in 2016, Stefanos Tsitsipas (ATP-5) in 2017 en Felix Auger-Aliassime (ATP-22) in 2018 groeiden uit tot toppers. "Maar ik heb ervan geleerd. Ik heb ervaring opgedaan en ben blijven vechten. Vandaag heb ik mijn eigen spel gespeeld en dat zal ik de volgende ronde ook doen."

Daarin wacht de Rus Chatsjanov (ATP-17): "Dat wordt weer een ongelooflijke ervaring. Net als tegen Ramos-Vinolas zal ik proberen iets te forceren. Maar uiteraard is dit weer een niveautje hoger."