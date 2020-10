Zizou Bergs (ATP-528) stunt bijna weer, dwingt ATP-17 tot 3 felbevochten sets

Zizou Bergs heeft opnieuw een geweldige match gespeeld, maar de 2e ronde in ATP-Antwerpen is toch het eindpunt van de jonge Belg. De nummer 528 weerde zich als een duivel in een wijwatervat tegen derde reekshoofd Karen Chatsjanov (ATP-17), won set 1, maakte wondermooie punten en had 2,5 uur lang kans op de zege: 5-7, 6-4, 6-4.