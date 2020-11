Nieuwe blessure voor Eden Hazard? Rode Duivel druipt af tegen Alaves

Na zijn eigen schot kreeg Hazard de bal via de doelman weer in zijn bezit. Hij probeerde een dribbel, maar leek daarbij licht geraakt te worden aan zijn knie door een verdediger van Alaves.

Hazard greep naar zijn knie en had een grimas op zijn gelaat. De scheidsrechter en de VAR zagen er geen graten of een strafschop in. Net daarvoor had hij ook al een tik moeten incasseren op het middenveld.

Niet veel later zat de wedstrijd van Hazard erop. Onze landgenoot stapte rustig van het veld en werd vervangen door de Braziliaan Rodrygo. Het lijkt de zoveelste blessure van Hazard bij Real.

Vorig seizoen sukkelde Hazard, voor 115 miljoen overgenomen van Chelsea, van de ene blessure in de andere en kon hij maar 1 keer scoren in 22 duels. Hij miste dit seizoen de start van het seizoen en raakte ook besmet het coronavirus.