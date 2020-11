Blunder van Courtois doet inspiratieloos Real de das om, Hazard valt weer uit

Snelle penalty en snelle blessure

Net als eerder deze week in de Champions League tegen Inter (2-0) stelde Real-coach Zinédine Zidane zijn 2 Belgen op: Eden Hazard en Thibaut Courtois.

De laatste moest zich al snel omdraaien. Alavas begon snedig aan de match en beloonde zichzelf met een penalty. Courtois dook naar de goede hoek, maar Lucas Perez schoot te scherp voor onze nationale doelman.

Hazard probeerde de scheve situatie recht te zetten. Zijn actie begon op het middenveld waar hij Alaves de bal afsnoepte. De Rode Duivel baande zich een weg naar doel om uiteindelijk centraal op de doelman te schieten.

Enkele seconden later ging Hazard neer in de 16 na een tik op zijn knie. De referee zag er geen penaltyfout in, maar de Belgische topspeler had wel een nieuwe blessure opgelopen. Nog voor het halfuur slofte hij van het terrein.