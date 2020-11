Wuyts: "Van Aert start niet om er voor spek en bonen tussen te rijden"

Wout van Aert is een perfectionist, een pietje precies. Die verschijnt niet aan de start om er voor spek en bonen tussen te rijden.

Vorig jaar maakte hij na al zijn miserie na die val in de Tour zijn comeback in Loenhout en hij deed dat meteen met bravoure, ging er zonder angst in. Nu zien we de comeback van de glorierijke wegrenner Van Aert - naar mijn gevoel de beste renner van het seizoen - die komt daar niet aan de start met de gedachte: ik word hier 6e of 7e.

Maar ik denk ook niet dat hij alles meteen kapot zal rijden. Het zou mij verbazen als hij meteen het tempo zal bepalen. Sommige dingen kweek je immers enkel aan door ze te doen.

Ik denk dan vooral aan de bochtensnelheid en de versnelling na die bochten, aan de balans en de slipcontrole. Een supertalent als Van Aert zal daar snel vorderingen in maken, tijdens de cross zelf al. Het zou best kunnen dat hij in Tabor al merkt dat hij een stap gezet heeft.

De voorbije weken vertoefde hij in Girona en ik vraag me af of hij daar voldoende aan die specifieke crosstechniek heeft kunnen werken. Al weet Van Aert goed wat hij gaat doen. Hij improviseert nooit, is 110% gefocust. Dat onderscheidt hem van veel andere toppers.