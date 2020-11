Toby Alderweireld keert ten vroegste terug tegen Antwerp

Toby Alderweireld viel vorig weekend uit tegen Manchester City (2-0) met een liesblessure. Morgen is hij er niet bij in de Europa League tegen Loedogorets en ook de komende weken zal de verdediger niet spelen.

"Gelukkig is de blessure minder erg dan we gevreesd hadden", vertelt zijn coach José Mourinho in de aanloop naar de Europese wedstrijd. "Hij zal 2 tot 4 weken out zijn."

"Dat is uiteraard geen goed nieuws, want Toby speelde net zijn beste voetbal. Hij is een belangrijke speler voor ons, maar we hebben ook Davinson Sanchez."

Het Europa League-duel op donderdag 10 december tegen Antwerp wordt kantje boord voor Alderweireld. Op de Bosuil verloor Tottenham met 1-0, de Rode Duivel keek de hele match vanaf de bank toe.