Mourinho gunt Guardiola geen feestje voor zijn contractverlenging

Son is aan een beresterk seizoen bezig en dat bewees hij opnieuw tegen Manchester City. Na een uitstekende lange bal van N'Dombele kon de Zuid-Koreaan al na 5 minuten zijn 9e goal van het seizoen maakte. Hij stuurde de bal door de benen van Ederson.

En dan weet je wat Mourinho en Tottenham zullen doen. Manchester City eiste de bal op, maar vond geen gaten in de defensie van de Londenaars. Op het halfuur lukte het een keertje wel voor Laporte, maar de VAR had handspel gezien van assistgever Jesus. Ook Tottenham zag voor de pauze een goal afgekeurd worden. Kane stond duidelijk buitenspel.

Na de pauze bleef het wedstrijdbeeld identiek. De Bruyne probeerde wel, maar het lukte niet. En na een nieuwe meesterzet van Mourinho was het helemaal over en out. Hij bracht Lo Celso tussen de lijnen en amper 35 seconden later trof die raak. De zege en de leidersplaats waren binnen.

Er was wel nog een minpuntje voor Tottenham: Toby Alderweireld viel tien minuten voor tijd uit. De Rode Duivel tastte naar zijn lies. City is ondertussen weggezakt naar plaats 10.