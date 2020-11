Scheidsrechter Geldhof heeft na 15 jaar zijn laatste match gefloten

Meer dan 15 jaar geleden maakte Geldhof zijn debuut in de wedstrijd Lierse-STVV. De laatste jaren kreeg de intussen 44-jarige West-Vlaming het steeds moeilijker om te voldoen aan de hogere fysieke standaarden. In het seizoen 2019-2020 had hij vier kansen nodig om te slagen voor de proeven.

Dit jaar had hij geen herkansing nodig, maar hij werd steeds vaker aangeduid voor 1B-westrijden. Dit seizoen floot hij nog drie duels in 1A: Waasland-Beveren-Standard, Sint-Truiden-KV Oostende en Beerschot-KRC Genk. Zijn laatste match werd Union-Club NXT in 1B op 25 oktober.