Retin Obasohan: "De Belgian Cats hebben de lat hoog gelegd voor ons"

"We hebben vertrouwen in onszelf en we benaderen elke match vanuit de ingesteldheid dat we kunnen winnen als we erom vechten. In de eerste twee groepswedstrijden hebben we getoond dat we op de goeie weg zijn."

"Ik heb de voorbije weken mijn ploegmakkers leren kennen, maar ook mijn tegenstanders bij de Belgian Lions. Ik heb wel wat info voor onze coach. Zelf zullen we het als ploeg moeten doen. We moeten snel een team smeden en dan kunnen we competitief zijn."

Werkt het succes van de Belgian Cats inspireren voor de mannen? "Ze hebben de lat wel hoog gelegd voor ons. Het is onze ambitie om ook zo goed te worden. We werken elke dag om beter te worden en we geloven dat we de toplanden kunnen kloppen", zegt Obasohan.

"We moeten stap per stap groeien. Hoe meer successen we behalen, hoe meer we ons kunnen tonen. Nu missen we nog resultaten. Dat kan alleen veranderen door te spelen."

Obasohan is intussen een vaste waarde geworden bij de Belgian Lions. "Ik voel nog altijd vlinders als ik voor de nationale ploeg mag spelen. Ik hou ervan om voor mijn land te spelen en ik doe altijd alles wat nodig is voor het team. Je land mogen vertegenwoordigen, dat is echt een enorme eer."