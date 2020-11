Kickbokser Ben Saddik: "Schat kansen tegen Rico Verhoeven zeer hoog in"

Het zal niet de eerste keer zijn dat Ben Saddik en Verhoeven elkaar bekampen. De 30-jarige Marokkaanse Belg maakte in 2011 zijn professionele debuut tegen de Nederlander met een technische knock-out.

Verhoeven nam in 2017 wraak door Ben Saddik uit te schakelen in de 5e ronde van een fel titelgevecht in het uitverkochte Rotterdamse sportpaleis Ahoy.

Ben Saddik, een Antwerpenaar die als bokser uitkomt voor Marokko, stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij een toernooi voor zwaargewichten won met een gebroken hand.

Vorig jaar in december vocht de 31-jarige Verhoeven voor het laatst, tegen zijn landgenoot Badr Hari, die moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de 9e keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

"Ik schat mijn kansen heel hoog in. Ik heb de laatste jaren heel hard gewerkt", zegt Ben Saddik, die ook al 2x in zijn leven tegen schildklierkanker vocht. "Rico Verhoeven is momenteel de terechte wereldkampioen, maar dat motiveert mij wel. Ik hoop dat ik de titel kan meenemen naar Antwerpen. Het is tijd voor een nieuwe kampioen."