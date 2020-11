Vanthourenhout: "Lefevere wil beste voor zijn renners en van de rest ligt hij niet wakker"

Bondscoach voor 5 tot 10 jaar?

"Als het van mij afhangt, doe ik dit voor een lange tijd en ik denk dat de federatie dat ook zo ziet. Ik ben nog vrij jong (in januari wordt Vanthourenhout 40 jaar) en het is moeilijk om er een getal op te plakken, maar dat kan 5 jaar zijn of 10 jaar. Dat zal ook afhangen van de prestaties die ik lever."

Lefevere als voorbeeld

Met de Olympische Spelen in Tokio, het WK in Leuven en het EK in Italië in 2021 zijn de uitdagingen meteen groot voor Sven Vanthourenhout. De nieuwe bondscoach zal tegen een stootje moeten kunnen en tegelijk de druk op zijn renners kunnen wegnemen.

Niet zo vreemd dan eigenlijk dat Vanthourenhout Patrick Lefevere al eens een voorbeeld noemde. "Ik ben in 2001 profrenner geworden onder Lefevere en heb 4 jaar deel uitgemaakt van zijn ploeg. Daar heb ik gezien hoe hij met zijn renners en zijn staf omgaat en het geheel probeert te kneden om succes te behalen", verklaarde Vanthourenhout zichzelf.

"Je kan er niet omheen dat de successen van zijn ploeg van de laatste 10-15 jaar niet uit de lucht komen vallen. Lefevere moet wel goed werk afleveren en goed scouten, want er komen altijd nieuwe, jonge renners bovendrijven."



"Die kant moet je bewonderen. Anderzijds is niet iedereen de vriend van Patrick Lefevere. Ik denk niet dat hij het mij zal kwalijk nemen dat ik dat zeg. Niet iedereen is het altijd met hem eens, maar dat interesseert hem ook niet. Hij wil het beste uit zijn team en zijn renners halen en van de rest ligt hij niet wakker. Dat vind ik ook wel fijn."