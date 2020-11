Petra Vlhova slalomt naar zege in Levi, Vanreusel haalt 2e run niet

Mikaela Shiffrin had sinds januari niet meer op de latten gestaan in een competitieve slalom, maar de 5-voudige wereldkampioene is het nog niet verleerd. De Amerikaanse kwam slechts 18 honderdsten tekort om de Slovaakse Petra Vlhova van de zege te houden.

De Oostenrijkse Katharina Liensberger eindigde als derde op 57 honderdsten. Vlhova is na twee races leidster in de algemene wereldbeker. In de openingsmanche in Sölden in Oostenrijk werd ze derde.

Kim Vanreusel eindigde in de eerste run als 49e en stond dus niet aan de start van de tweede run. Morgen krijgt ze een nieuwe kans met een tweede slalom in Levi.