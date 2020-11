Matthias Casse na brons op EK judo: "Ik heb internationale stages nodig"

Geen nieuwe Europese titel voor Matthias Casse. Hij verlaat Praag met brons. "Ik was niet in topvorm, ik voelde dat ik wedstrijdritme miste", zegt de judoka die 9 maanden niet kampte door de coronacrisis en een blessure.

Matthias Casse kon zijn Europese titel niet verlengen en moest tevreden zijn met brons op het EK in Praag. "Als nummer 1 van de wereld en titelverdediger kon ik enkel verliezen", zegt de 23-jarige Belgische judoka. "Maar dat moeten we toch wat nuanceren, omdat ik 9 maanden zonder competitie achter de rug heb door de coronapandemie en een blessure aan mijn hamstrings. Die blessure heeft mijn voorbereiding toch wat verstoord." "Zo was ik niet in topvorm en was het zeker in het begin nog wat zoeken. Ik voelde dat ik wedstrijdritme miste. Normaal heb ik genoeg kwaliteiten om dat gebrek aan wedstrijdritme op te vangen, maar niet tegen de toppers."

Ik neem aan dat Sami heel teleurgesteld is. Hij heeft ook de kwaliteiten om op het podium te staan. Matthias Casse

Zo sneuvelde Casse in de halve finales tegen een talentvolle Georgiër. "Ik heb toch even mijn kop laten hangen na die verloren halve finale, maar ik was net op tijd weer klaar voor de kamp tegen Sami, een lastige klant."

"We kennen elkaar door en door, maar toch was het pas de eerste keer dat ik op een internationaal toernooi tegen hem vocht. Ik moest gewoon het juiste moment vinden voor de juiste beweging, maar dat heeft lang geduurd."

"Ik neem aan dat Sami heel teleurgesteld is, hij was er dicht bij. Hij heeft ook de kwaliteiten om op het podium te staan. Het is spijtig dat we niet allebei op het podium staan. De volgende keer zal ik die halve finale moeten winnen. Toch ben ik tevreden met wat ik hier heb laten zien."

"Duidelijk dat ik die internationale stages nodig heb"