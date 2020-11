Cardiologen waarschuwen: "Sporten na coronavirus kan ontstekingen aan hartspier veroorzaken"

Heb je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen? Bel dan je huisarts.

Sporters met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (zie verder), moeten net als iedereen hun huisarts bellen. Leggen ze daarna een positieve coronatest af, dan hangt het protocol voor sporthervatting af van de ernst van de symptomen.



Positief getest, maar geen of alleen milde symptomen?



In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten.



Ben je na 10 dagen klachtenvrij?



Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je best je huis- of sportarts.



Heb je na 10 dagen coronasymptomen?

Bel je huis- of sportarts.

Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken?

Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten.

Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen voor een bepaling van het troponine (een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd) en het C-reactief proteïne (een maat voor ontsteking). Je kunt naar

een cardioloog worden verwezen voor een echocardiogram /echografie van het hart.

Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd.

Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19?

Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.



Nog eens op rij: de symptomen:

De hoofdsymptomen van COVID-19 zijn plots opgekomen en onverklaarde:

hoest

kortademigheid (dyspneu)

pijn op de borst (thoracale pijn)

reukverlies (anosmie)

smaakverlies (dysgeusie)

koorts (bij kinderen)

Eén van deze hoofdsymptomen moet voor de sporter volstaan om de huisarts te bellen of - voor de arts - om een sporter te testen op SARS-CoV-2.

Dat moet ook bij 2 of meer van de volgende symptomen:

koorts (bij volwassenen)

spierpijn

onverwachte vermoeidheid

niezen of neusloop (rhinitis)

keelpijn

hoofdpijn

gebrek aan eetlust (anorexie)

bij ouderen: buikloop, acute verwardheid of een plotse val, maar ook als chronische ademhalingsproblemen (astma, chronische hoest, COPD…) plots erger worden.

(bron: SKA - Sport- & Keuringsartsen)