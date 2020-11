Belgian Cat Kim Mestdagh gaat in Italië basketballen bij topclub Schio

Mestdagh keerde in de zomer van 2019 terug naar Flammes Carolo Basket Ardennes, de Franse club waar ze al van 2015 tot 2017 speelde. Door de coronacrisis werd het vorige seizoen niet volledig afgewerkt, dit seizoen staat het team uit Charleville-Mézières voorlopig 5e.

De 30-jarige Mestdagh kiest nu voor een avontuur in Noord-Italië, bij de meervoudige kampioen Schio. Ook Giorgia Sottana, de vriendin van Mestdagh, gaat er aan de slag. Schio is na 7 speeldagen 2e in het klassement van de Serie A1.

Tussen 1 en 4 december spelen Mestdagh en co. de eerste (van twee) groepsfase(s) in de EuroLeague. Haar eerste wedstrijd wordt er één tegen het Jekaterinenburg van Emma Meesseman, ploegmate van Mestdagh bij de Belgian Cats.