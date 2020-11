Anderlecht-cultheld Marcin Wasilewski (40) stopt met voetballen

In zes seizoenen bij Anderlecht (2007-2013) groeide Marcin Wasilewski uit tot een ware cultheld op de rechtsachter. In 2009 leek zijn carrière voorbij nadat hij een dubbele beenbreuk had opgelopen bij een zware tackle van Axel Witsel in een duel tegen Standard.

Wasilewski herstelde van de vreselijke blessure en stond in mei 2010 opnieuw op het veld. In 2013 trok de Pool de deur van het Astridpark achter zich dicht na vier titels bij Anderlecht voor een avontuur bij Leicester City, op dat moment tweedeklasser in Engeland.

Na de promotie naar de Premier League in zijn eerste seizoen, maakte Wasilewski in het seizoen 2015-2016 het sprookje van de Foxes van dichtbij mee. Leicester, met Wasilewski zelden op het veld, kroonde zich tegen alle verwachtingen in tot Engels kampioen.

In 2017 werd zijn aflopende contract er niet verlengd en keerde hij terug naar zijn vaderland, waar hij tot vorige zomer voetbalde bij Wisla Krakau.