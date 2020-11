Weer of geen weer: er komt deze winter geen Elfstedentocht

Het wordt elk jaar steeds onwaarschijnlijker dat er nog eens een Elfstedentocht gereden zal worden, maar dit jaar is er behalve een gebrek aan ijs nog een ander obstakel: corona. Zolang de anderhalvemeterregel van kracht is, ziet de organisatie in Friesland een Elfstedentocht niet zitten.

"Een Elfstedentocht zonder publiek of met een beperkt aantal deelnemers, is geen echte Elfstedentocht", klinkt het. De organisatie hoopt dat de coronasituatie nog zal verbeteren zodat er eind januari of februari toch iets mogelijk is, "maar de kans wordt heel klein".