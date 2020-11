De Coninck: "Deze beloften missen wapens om stug blok te ontgrendelen"

"Het is scorebordjournalistiek om nu te zeggen dat er in deze groep niets zit. Dat klopt niet. Deze groep heeft bewezen dat ze in perfecte omstandigheden in Duitsland voor 10.000 fans en vanuit die underdogpositie wel geweldig voetbal kan laten zien. Maar dat was tegen een ploeg die open en bloot de strijd aanging. Er was ruimte en dat heeft deze ploeg nodig. De extra kwaliteit om een blok open te breken, zit bij de wereldtop. En deze generatie heeft geen Kevin De Bruyne of Eden Hazard die het met een individuele actie of een vrije trap kan openbreken."

"Naast die verdedigende fouten valt vooral op dat ze in uitwedstrijden tegen stugge ploegen op een of andere manier het verschil niet kunnen maken. Ze hebben daar de wapens niet voor. Dat zag je ook in Moldavië (1-0) en in Wales (1-0). Die ploegen vechten tegen België. Spelen tegen de nummer 1 van de wereld is voor die landen een beetje een finale."

De jonge Duivels moesten winnen en begonnen goed tegen Bosnië, maar na 2 foutjes in de verdediging zag het er plots helemaal anders uit. "Je denkt na die openingsgoal dat het moeilijkste gebeurd is en dat zullen de Duivels misschien ook gedacht hebben", vertelt De Coninck.

"Heel veel goede jongeren, maar niet meer het niveau van De Bruyne of Hazard"

Waren er gisteren ook lichtpuntjes? "Zeker. Op een bepaald moment keken ze naar elkaar: wie neemt het in handen? En dat heeft Charles De Ketelaere echt wel geprobeerd. Soms nam hij daardoor misschien wat veel hooi op zijn vork, maar hij is het grootste talent. En hij is ook nog maar 19."

"Bondscoach Jacky Mathijssen heeft tijdens deze campagne ook een 30-tal spelers gebruikt. In kwantiteit hebben we dus heel veel goede jongeren, maar iemand die de pure kwaliteit van de huidige Rode Duivels kan evenaren, dat zit er niet bij. En dat is ook logisch. Het is onterecht dat de jonge Duivels afgerekend worden op de kwaliteit van de ijzersterke vorige generatie. Het is echt jammer dat het niet gelukt is om zich te plaatsen voor het EK. Laat hen de matchen op Wales, Moldavië en Bosnië nog 10 keer spelen en ze gaan misschien 10 keer winnen."

Maar het is wel onvermijdelijk dat er voor de opvolging van de huidige Rode Duivels naar deze jongens gekeken wordt. Zit er dan bijvoorbeeld geen verdediger bij die Martinez kan gebruiken? "Er hebben al veel beloften eens bij de Rode Duivels gespeeld, maar het zal nog even duren voor zij de ervaring van Vertonghen, Alderweireld en Vermaelen hebben. Maar kijk naar Jason Denayer. Die was ook al eens afgeschreven en hij is door het stof gegaan en heeft bij 4 clubs gespeeld voor hij die halve finale in de Champions League haalde en iedereen plots zei: het is toch een goeie. Sommige spelers staan er al op hun 18e of 20e, anderen hebben meer tijd nodig. "

"De Belgische voetbalfans moeten niet panikeren. Oké, we hebben wat verjonging nodig, maar na dit EK is niet plots heel de ploeg weg. De as Courtois-Denayer-Tielemans-De Bruyne-Hazard-Lukaku, die is nog lang niet afgeschreven. Daar kunnen (enkele) jonge gasten ingepast worden. Je mag niet vergeten dat bijvoorbeeld Carrasco, Praet, Castagne, Tielemans,... ook allemaal bij de beloften zijn gepasseerd zonder daar de pannen van het dak te spelen. Veel hangt af van de evolutie van deze spelers. Wat wel zo is: deze jonge generatie op zich zal niet de nummer 1 op de FIFA-ranking worden, dat niet."