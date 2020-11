"Er wordt hard gewerkt met de Belgische crossvrouwen, maar dat ziet de buitenwereld niet"

"Geven elke week training aan 15 à 20 vrouwen"

Paul Herygers wond er afgelopen weekend geen doekjes om: de Belgische veldrijdsters spelen dit seizoen een figurantenrol en er is niet meteen beterschap in zicht.

"We kunnen niet ontkennen dat we momenteel te weinig laten zien", geeft bondscoach Sven Vanthourenhout toe. "Maar er is een maar."

"Ik zie veel vrouwen en meisjes die veel inzet tonen om hogerop te geraken, alleen bereikt dat de buitenwereld niet."

Vanthourenhout vindt ook dat er op alle niveaus hard gewerkt wordt om nieuwe talenten te vinden en te kweken. "Sinds augustus geef ik zelf elke woensdagmiddag training aan een 15 à 20 vrouwen."

"Dat is dan op nationaal niveau, maar ook op provinciaal wordt ook sterk gewerkt met meisjes van 12-13-14 jaar. En ten slotte zijn er ook nog veel teams die veel werk verrichten met de vrouwen en meisjes, ook al gebeurt dat buiten beeld."

"We merken dat er links en rechts wel talent opstaat, maar dat zal de eerste 2 jaar niet aan het licht komen. Hier zal minstens 5 jaar over gaan. Dat klinkt misschien hard, maar het is de waarheid."

"Het zullen er ook geen 20 of 25 zijn. Wij krijgen nooit de vijver vol zoals in Nederland. Maar elke renster die opstaat vinden we fantastisch en daar wordt hard aan gewerkt."