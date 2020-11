Vandenbempt: "Noord-Macedonië op het EK is als een VW Kever in de Formule 1"

Tegen Armenië, Gibraltar, Liechtenstein, Kosovo en Georgië

Dit zijn de definitieve EK-poules (en dat is even slikken voor Hongarije)

"Dit zijn kunstgrepen"

Het punt dat Peter Vandenbempt echt wil maken, is dat hij absoluut geen fan is van een Europees kampioenschap met 24 landen. Het EK met 16 landen was een evenement van enkel topmatchen, met 24 landen wordt de spanning uitgehold.

"Je kan het op twee manieren bekijken. Je kan er sympathie voor hebben. Zoals Noord-Ierland er ook al eens bij was. Dat was een ploeg die je kan samenvatten als ingooien, lange ballen en Will Grigg's on fire. Dat zijn volgens mij landen die voetballend weinig bij te brengen hebben."

"Of je kan er - zoals ik - grote problemen mee hebben. Een EK of WK is het hoogste dat je als voetballer kan bereiken. Om daar aan te mogen deelnemen moet je volgens mij van een bepaald niveau zijn. Dat is net zo bij de Olympische Spelen."