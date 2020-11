Leo Van der Elst: "Ik zou heel graag ooit bondscoach worden van de Red Flames"

Voormalig Rode Duivel Leo Van der Elst (59) is momenteel hoofdtrainer van de vrouwenploeg van Club Brugge. Op Radio 1 analyseerde hij de Women Super League tot dusver. "De dominantie van Anderlecht is niet gezond voor de competitie", vertelt Van der Elst. Hij liet ook weten ooit bondscoach te willen worden van de Red Flames.

"Mannaert en Verhaeghe steunen het vrouwenteam enorm"

Sinds vorig jaar is Leo Van der Elst de coach van Club Brugge YLA, de vrouwenploeg van blauw-zwart, en hij amuseert zich. Er wordt bij Club dan ook veel aandacht geschonken aan het vrouwenteam. "De grote bazen Vincent Mannaert (CEO), Bart Verhaeghe (voorzitter) en Roel Vaeyens (sportief coördinator) steunen het vrouwenvoetbal enorm", zegt Van der Elst aan Sporza. "Ze zijn er echt mee bezig en volgen onze matchen. Dat is heel fijn. Ook Philippe Clement komt vaak polsen hoe het gaat."

Ze noemen mij nu "Leo Van den TikTok". Leo Van der Elst

"Er wordt ook veel in de ploeg geïnvesteerd, vooral op vlak van omkadering. Ik heb bijvoorbeeld de dochter van Rik Van Slycke (ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, red) aangesteld als physical coach."

"Ik vond ook dat de vrouwen een eigen kledinglijn moesten krijgen en die is er gekomen. We zijn ook erg bezig met sociale media. Onlangs is er een TikTok-filmpje gemaakt en dat is al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ze noemen mij nu "Leo Van den TikTok"."

"Anderlecht is een pletwals, heel veel speelsters zijn Red Flames"

Er wordt bij Club Brugge dus veel gedaan om het vrouwenvoetbal populairder te maken. "Op dat vlak lopen we voor op de andere clubs, maar er is natuurlijk ook het sportieve verhaal. We zijn een ploeg aan het bouwen die op korte termijn met Anderlecht en Standard kan concurreren."

Vooral Anderlecht raast alweer door de competitie. In 7 matchen hebben ze 47 keer gescoord en slikten ze slechts 2 tegentreffers. "Enkel wij hebben dit seizoen tegen Anderlecht gescoord", zegt Club-coach Van der Elst. "Het is een pletwals. 8 à 9 speelsters van Anderlecht zijn Red Flames, dat is bijna een volledig elftal."

Het is bij Anderlecht niet kijken óf ze gewonnen hebben, maar wel met hoeveel. Leo Van der Elst

"Hun budget is bijna 3x zo groot als dat van ons en ze hebben ook toppers als Tessa Wullaert aangetrokken. Het is bij Anderlecht niet kijken óf ze gewonnen hebben, maar wel met hoeveel het was. Dat is niet gezond voor de competitie, er zou wat meer evenwicht moeten zijn. Het is niet echt leuk, zeker niet voor de ploegen die er pas sinds dit seizoen bij zijn."

"Zou graag coach worden van de Red Flames, in combinatie met Club"

Hoe lang wil Van der Elst nog coach blijven? "Ik word volgend jaar 60, maar ik amuseer mij rot met de ploeg. Ik ga met plezier tot 4x per week in de regen en de wind staan om training te geven. Het is leuk om te doen, we vormen een goed team." Zou bondscoach worden van de Red Flames iets voor hem zijn? "Ja, dat zou ik heel graag doen. Dat is geen open sollicitatie, dat doe ik niet terwijl een ander (Ives Serneels, red) aan zet is. Maar ik zou dat echt zien zitten, ze mogen mij altijd bellen als Ives stopt. Het is te combineren met Club Brugge, ik zou Club nooit laten vallen."