Circus-Wanty Gobert houdt Bakelants nog 2 jaar langer aan boord

Na 10 jaar in de WorldTour maakte Jan Bakelants (34) vorige winter de overstap naar het team van Hilaire Van Der Schueren. Hij kon overtuigen en mag nu twee jaar langer blijven en keert zo ook terug naar de WorldTour.

"Ik was blij dat ik hier vorige winter aan de slag kon. Ik was ervan overtuigd dat ik in dit team iets kon betekenen en ik denk dat mijn sportieve prestaties en ervaring uiteindelijk ook een meerwaarde gebleken zijn", vertelt Bakelants. "Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik me hier goed voel. Ik heb plezier

en kan tegelijkertijd goede resultaten laten optekenen. Ik kijk al uit naar de nieuwe samenwerking met Aike Visbeek en Valerio Piva, die hun ervaring uit de WorldTour meebrengen. Het is super dat ik kan verlengen. Het nieuws over de overstap naar de World Tour was de kers op de taart."

De ploegleiding ziet in Bakelants een belangrijke pion voor de komende seizoenen. "Hij kan het verlengstuk van de ploegleiding in het peloton worden", denkt Hilaire Van der Schueren.

Er was ook goed nieuws voor een andere Belg. De 29-jarige Tom Devriendt krijgt een verlenging voor een seizoen. Devriendt rijdt al zes jaar voor de ploeg, maar werd dit seizoen gehinderd door een knieblessure. "Door die knieproblemen heb ik weinig kunnen laten zien in het tweede deel van het seizoen, maar mijn resultaten in het voorjaar, mijn toewijding voor het team en mijn overwinning in de Ronde van Oostenrijk van vorig jaar, gaven me voldoende vertrouwen om goed te blijven werken. De ploegleiding weet dat ik hen dankbaar ben voor hun vertrouwen."

"Ik voel me enorm goed in dit team. De knechtenrol ligt me en ik ben tevreden dat ik af en toe de vrijheid krijg om mijn eigen kans te gaan. Dat zal nu misschien veranderen, maar de kans om een grote ronde of andere mooie koersen te rijden is een fantastisch. Het wordt niet vanzelfsprekend om een heel seizoen op het hoogste niveau te koersen dus ik ben al beginnen te trainen."