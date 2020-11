F1 en raceklasse voor vrouwen gaan samenwerken: "Altijd uiteindelijke doel"

De Formule 1 en de W Series, de hoogste autosportklasse voor vrouwen, gaan vanaf volgend seizoen nauw samenwerken. In 2021 zal tijdens 8 raceweekenden zowel in de F1 als in de W Series geracet worden. "Ons wereldwijd bereik zal toenemen", zegt de oprichter van W Series Catherine Bond Muir.