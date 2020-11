Lommel lokt nu ook 19-jarige Japanner naar 1B met contract tot 2025

Terwijl de Zweedse verdediger Tolinsson pas aansluit in de zomer van 2021, komt Koki Saito al na Nieuwjaar naar België. De 19-jarige aanvaller komt over van de Japanse eersteklasser Yokohama FC.

Saito speelde vorig seizoen een grote rol in de promotie van Yokohama naar de hoogste divisie in Japan. Daar was hij dit seizoen ook basisspeler. De aanvaller is international bij het Japanse elftal U20.