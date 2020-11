9 spelers en bondscoach van tegenstander Denemarken moeten in quarantaine

In de Deense selectie hebben Hoffenheim-speler Robert Skov en een therapeut maandag positief getest op het coronavirus. Zij vertoonden geen symptomen, maar werden wel in thuisisolatie geplaatst.

Uit voorzorg worden nu de spelers en coaches met wie zij in nauw contact zijn geweest in quarantaine geplaatst. Ook zij zullen dus woensdag niet van de partij zijn in de oefeninterland tegen Zweden, als voorbereiding op de Nations League-duels tegen IJsland en België.

Als ze donderdag negatief testen, kunnen ze wel aantreden in de duels tegen IJsland en België.

De mensen die in quarantaine werden geplaatst zijn bondscoach Hjulmand, zijn assistent en de internationals Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz (ex-Lokeren en -Club Brugge), Jesper Hansen en Martin Braithwaite.

De Deense selectie zit in de hoek waar de klappen vallen, want eerder raakte al bekend dat Hjulmand tegen Zweden niet kan rekenen op zijn internationals die in Engeland spelen. Het Verenigd Koninkrijk legt een reisverbod op als gevolg van een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen in Denemarken.