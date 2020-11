Luc Nilis vertrekt als spitsentrainer bij het Turkse Ankaragücü

Het draait dit seizoen vierkant bij Ankaragücü, met 110 jaar een van de oudste clubs in Turkije. Na 6 matchen staat Ankaragücü op de laatste positie met amper 2 punten.

Luc Nilis stond sinds augustus als spitsentrainer op de loonlijst van de club uit Ankara, maar onze landgenoot heeft zijn contract na onderling overleg laten ontbinden.

Morgen vliegt Nilis terug naar België. Mogelijk richt hij zich nu opnieuw op de vaderlandse markt om aan de slag te gaan, al is dat een moeizaam proces.

"Dat ontgoochelt me, ik ben daar eerlijk in. Ik wil werken en belangrijk zijn voor een team. Misschien denkt men in België dat er geen behoefte is aan een specifieke spitsentrainer in de technische staf van een club", zei hij enkele maanden geleden.