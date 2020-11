De meeste zeges in 2020, maar Elise Mertens wil meer: de titel in Linz

Elise Mertens is dit seizoen de speelster met het meeste aantal overwinningen in de WTA-Tour: 30.

Toch kon onze landgenote geen titel pakken, ondanks goede resultaten met een finale in Praag, een halve finale in Cincinnati en een kwartfinale op de US Open.

Wie weet, slaagt Mertens er deze week in Linz wel in om op het hoogste schavotje te staan.



"Ik ben altijd klaar om een toernooi te spelen, maar nog eens een titel pakken is inderdaad een extra motivatie", zegt Mertens.

"Ik weet niet goed wat te verwachten, want heb maar 4 dagen rust gehad na het toernooi in Ostrava. Toch moet een halve finale of finale haalbaar zijn met het niveau dat ik de afgelopen maanden haalde."