De Gendt: "Kritiek op Lotto-Soudal? Vergelijking met Deceuninck-QS verliest iedereen"

Tim Wellens kleurde de Vuelta voor Lotto-Soudal met twee ritzeges en eerder deed Caleb Ewan hetzelfde voor de ploeg in de Tour. Daarnaast stak alleen de eindzege in de Scheldeprijs erboven uit. Twaalf zeges in totaal dit seizoen en 27 plaatsen in de top 3.

Tim Wellens, een goede vriend van Thomas De Gendt, liet vorig maand in een interview optekenen dat hij vindt dat de ploeg "geviseerd wordt" door de pers.

"Het probleem is dat ze ons altijd vergelijken met Deceunick-Quick Step en dan verliest elke ploeg", zei De Gendt in onze podcast. (Deceunick-Quick Step sloot dit seizoen af met 39 zeges en 99 plaatsen in de top 3.)

"Wij hebben niet dezelfde renners als zij. Bij ons zitten er een hoop jonge renners plus vijf kopmannen die voor zeges moeten zorgen. Als ik mezelf tenminste al mag meerekenen als kopman."

"Als Gilbert dan uitvalt met een gebroken knieschijf en niets kan tonen in de Tour en de klassiekers en ikzelf niet goed genoeg ben om te winnen, dan vallen al 2 op 5 kopmannen weg en kom je niet aan 20 zeges op een seizoen. Hoe het koersjaar eruit zag, hielp ook niet."

"Drie of vier ploegen zijn super uit de coronapauze gekomen en overklasten alle andere ploegen in de eerste anderhalve maand na de pauze. Ik heb het dan over Deceuninck-Quick Step, Bora, Jumbo-Visma."