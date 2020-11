Sjoemelde Lazio met coronatests? Politie valt binnen bij Italiaanse topclub

Lazio had de voorbije weken te kampen met een aantal coronabesmettingen. Zo misten spelers als Immobile, Leiva en Strakosha de Champions League-duels met Club Brugge en Zenit. Maar opmerkelijk: tussendoor trad het trio wel aan in de Serie A-wedstrijd tegen Torino.

De spelers legden een negatieve coronatest af, uitgevoerd door een lab in Avellino. Maar bij een test in een lab in Rome bleken ze wel positief. De hele situatie wekte argwaan bij de Italiaanse voetbalbond en de Italiaanse autoriteiten, die zaterdag huiszoekingen uitvoerde in Rome en Avellino.

Daarbij werd gezocht naar bewijzen dat Lazio geprobeerd zou hebben om de autoriteiten te misleiden. Voorzitter Claudio Lotitio heeft de verdachtmakingen al weggewuifd. "Er is een verschil in interpretatie van de resultaten", klinkt het ietwat summier.

Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat Lazio een loopje neemt met de coronaprotocollen. In het voorjaar kwam ook al aan het licht dat er bij de Romeinen in groep getraind werd op een moment dat dat verboden was.

Mocht blijken dat Lazio nu daadwerkelijk geknoeid heeft met de coronatesten dan wacht de club mogelijk een zware sanctie. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is alles mogelijk "van een boete tot uitsluiting van de competitie."