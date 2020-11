Lisa Brennauer laat eindzege niet meer glippen, Balsamo wint slotrit

Op de slotdag van de Madrid Challenge kreeg het peloton een criterium van 17 rondjes door de straten van de Spaanse hoofdstad voor de kiezen. Om de twee rondes waren er bonificatieseconden te verdienen, net als aan de finish.

Leider Lisa Brennauer, gisteren de sterkste in de tijdrit, moest vooral Elisa Longo Borghini en Lorena Wiebes in de gaten houden. Het was meteen duidelijk dat de Nederlandse van plan was om zoveel mogelijk bonificatieseconden te sprokkelen onderweg, maar ook Brennauer liet zich niet onbetuigd in de strijd om de seconden.

Longo Borghini gooide het dan weer over een andere boeg. De Italiaanse probeerde Brennauer in de problemen te brengen met een ontsnapping, waardoor de ploeg van de Duitse vol aan de bak moest. Op 13 km van de streep werd Longo Borghini ingerekend door het peloton.

In de sprint leek Wiebes af te stevenen op de zege, maar in de slotmeters kwam Elisa Balsamo er toch nog over. Eindwinnares Lisa Brennauer bolde als 7e over de streep.