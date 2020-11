Corona houdt Gent in wurggreep: "Zal karrenvracht aan excuses niet gebruiken"

KAA Gent kent lastige weken en heeft met een twaalfde stek in het klassement heel wat werk voor de boeg. Daarboven kampt het team ook nog eens met verschillende coronabesmettingen.

"Coach Wim De Decker en keeperstrainer Francky Vandendriessche zijn er niet bij door corona", zegt onze man ter plaatse, Tom Boudeweel. Peter Balette (assistent-trainer) staat dus langs de zijlijn.

"Owusu en Plastoen zijn er niet bij. Roef is opnieuw besmet, net als Ngadeu. Kleindienst en Castro-Montes hebben wat kwaaltjes, al zou die laatste ook positief getest hebben. Daarnaast zijn er nog heel wat jongens niet bij zoals Tsjakvetadze, De Bruyn, Arslanagic en Nurio."

"We hebben heel veel coronagevallen", zegt Peter Balette. "Maar ik heb me voorgenomen om daar niet over te spreken, enkel over de jongens die er nu bij zijn, anders zou ik hen oneer aandoen."

"We kunnen er spijtig genoeg niet aan doen, zelfs de twee coaches zijn er niet bij. We hebben een karrenvracht aan excuses voor de wedstrijd, maar die ga ik niet gebruiken, ook niet in de kleedkamer."

"Ik hoop dat jullie na de wedstrijd verrast zullen zijn. Want iedereen denkt dat wij hier met een gehavend team niets kunnen rapen", aldus Balette.