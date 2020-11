Wordt de coach van Bonaventure straks de nieuwe mentor van David Goffin?

David Goffin zette eerder deze week een punt achter zijn samenwerking met de Zweedse coach Thomas Johansson. Mogelijk gaat Goffin nu in zee met Germain Gigounon, die op zijn beurt afscheid nam van Ysaline Bonaventure.

Voor Bonaventure, de nummer 119 van de wereld bij de vrouwen, is het vertrek van haar coach een bittere pil. "Na een jaar samenwerking neem ik met enorme ontgoocheling afscheid van mijn coach Germain Gigounon", schrijft ze op Instagram.

"Vaak lees je in de persberichten van de spelers dat dit gebeurt in onderling overleg. Maar dat is bij mij niet het geval. Het was een vrij plotse beslissing, die me verrast heeft, enkele weken voor aanvang van het nieuwe seizoen."

"In situaties als deze realiseer je je dat de relatie speelster-coach aan een zijden draadje hangt en dat een vertrouwensrelatie van de ene op de andere dag kan stoppen."

"Het blijft een keuze die ik respecteer, maar die ik evenwel niet aanvaard. Ik zal mijn tijd nemen om er opnieuw bovenop te komen en om klaar te zijn voor mijn vertrek naar Australië medio december."