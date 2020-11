Ajax-speler Klaassen hoorde de wedstrijdbespreking op zijn smartphone

De dagen voor het duel met Midtjylland stonden bij Ajax in het teken van Covid-19. De selectie werd geteisterd door heel wat positieve gevallen, met grote onduidelijkheid over de beschikbaarheid van spelers.

Een aantal van die spelers werd op het laatste nippertje ingevlogen en bij wijze van spreken vanuit het vliegtuig meteen op het voetbalveld gedropt.

Davy Klaassen was een van die spelers. "We hebben Davy zo laat opgeroepen dat hij niet eens de tijd had om naar het hotel te komen. Onderweg heeft Davy op zijn telefoon de wedstrijdbespreking kunnen beluisteren", zei trainer Ten Hag na de 1-2-overwinning.

Klaassen begon op de bank en viel na de rust in. Ten Hag: "Ik had een andere jongen beloofd dat hij aan de wedstrijd mocht beginnen. Die belofte kan ik niet zomaar breken."

Klaassen testte maandag positief op het coronavirus, maar mocht samen met 5 lotgenoten (Tadic, Onana, Gravenberch, Labyad en Stekelenburg) toch nog in allerijl naar Denemarken vertrekken.

Klaassen: "Het was anders dan normaal. Ik mocht aanvankelijk niet meevliegen en stond dinsdag een hele dag op standby. Ik had me er al bij neergelegd dat ik niet zou reizen, letterlijk en figuurlijk, want ik lag thuis op de bank."

"Maar mijn spullen stonden klaar en dus ben ik snel vertrokken, met een hoge hartslag. Het was even hectisch. Je maakt er toch wat geintjes over, het is niet iets dat je elke dag meemaakt. Dat ik niet startte, snap ik wel."

"Het was echt geen ideale voorbereiding. Zo meteen reis ik met de jongens terug naar Nederland. Ik denk dat het vliegtuig waarmee ik gekomen ben hier nog staat."