Arjen Robben zit ook de komende maand niet in de selectie bij Groningen

De 36-jarige Robben heeft sinds zijn comeback last van fysieke kwaaltjes. Hij kwam slechts 2 keer in actie voor Groningen. Daar wil de aanvaller verandering in brengen met een individueel trainingsprogramma.

"Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben", zei Robben. Hij hoopt nu zo goed mogelijk te herstellen van zijn blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen PSV.