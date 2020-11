Wijnants: "Genk-trainer zal buitenlander zijn, maar liefst niet opnieuw een goeroe"

"Wat zou jij doen?"

In zijn wekelijkse analyse legde Peter Vandenbempt maandag uit waarom hij de keuze van Jess Thorup verkeerd vindt, maar de meningen zijn verdeeld.

"Ik ben het inderdaad niet eens met Peter", zei Stef Wijnants. "Ik heb hem dat deze morgen nog gestuurd, ook al begrijp ik zijn stelling over het nakomen van een engagement."

"Maar we moeten wel oppassen om niet te neerbuigend te doen over FC Kopenhagen. Stel je voor dat een Belgische trainer bij Aalborg een voorstel krijgt van Anderlecht of Club Brugge. Wat zou die doen? Wat niet oké is, is dat hij niemand van Genk gebeld heeft en alle werk door zijn manager liet doen."

"Ik heb begrepen dat Thorup een veelvoud van zijn Genkse loon kan verdienen in Denemarken. Geld zal dus een grote rol spelen, maar er is ook het prestige om bij de allergrootste club van zijn land te kunnen werken. Thorup is 50 jaar, zo een kans komt geen zeven keer meer voorbij. En dan is er misschien nog het familiale."

"Wat ik wel altijd wat vreemd gevonden heb, is dat hij geen assistent meenam naar Racing Genk. Tegenwoordig arriveren trainers vaak met een hele entourage. Hannes Wolf had zijn T2 mee - die overigens meer het probleem was dan Wolf zelf blijkbaar -, maar Thorup bracht niemand mee."