Peiper weet dat hij Pogacar beter moet omringen: "Ook klassieke types naar Tour sturen"

“Het is een mooi parcours, een traditioneel Tour-parcours", vindt Allan Peiper. "Je hebt min of meer een week voor je de eerste bergen tegenkomt, maar die eerste week zal wel voor vuurwerk zorgen. De wind kan een grote rol spelen en er is zeker kans op waaieretappes. Daar kunnen de klassementsmannen al verschillen maken."

Dit jaar had Pogacar moeite in de waaieretappe. Is dit slecht nieuws? "Neen, Pogacar kan zich wel handhaven in waaiers. Maar dit jaar had hij pech met een platte band op een slecht moment en een valpartij voor hem. Wat wel zo is: dit jaar stond zijn ploeg niet op punt. Daar moeten we wel naar kijken. Het is geen goed idee om 6 of 7 helpers voor de bergen mee te sturen. Daar heb je in het begin weinig aan. Ik denk dat je voor de helft klimmers nodig hebt en de andere helft zullen renners worden die waaiers kunnen rijden."

Dus zullen er ook klassieke types nodig zijn. "Ja, zoals Kristoff en Matteo Trentin. En met Mikkel Bjerg hebben we iemand die beide kan. Deze ochtend tijdens het fietsen was ik al aan de ploeg aan het denken. Zo begint het. We willen de titelverdediger zo goed mogelijk ondersteunen dus we moeten onze puntjes zo goed mogelijk op de i hebben. Dit jaar hadden we pech met een paar renners en was de ploeg eigenlijk ondermaats. Dat moet beter."