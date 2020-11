Motorcrosser Herlings vreesde voor leven in rolstoel: "Ik dacht: dit is het einde"

Jeffrey Herlings was sinds zijn overstap naar de koninginnenklasse de dominante figuur in het motorcross, maar blessures spelen hem de voorbije 2 jaar parten. In de aanloop naar de cross van Faenza sloeg het noodlot helemaal toe. Herlings werd van zijn motor gekatapulteerd en viel op zijn hoofd.

"Ik wilde opstaan, maar had nul gevoel vanaf mijn nek. De wereld stopte voor mij", zegt de Nederlander in zijn eerste interview sinds die crash. "In mijn hoofd kon ik opstaan, maar ik voelde niets. Ik dacht: dit is het einde."

"Einde carrière dan, maar eigenlijk ook bijna het einde van je leven als je verder zou moeten in een rolstoel. Dat is toch het laatste wat je wil."

Uiteindelijk kwam het gevoel toch terug en bleef er enkel een stijve nek over. "Ik dacht wel: laten we meteen die voet (die hem al 2 jaar parten speelt) maken. Dat moest toch ooit gebeuren. Ik had elke cross pijn. De operatie is nu 2 weken geleden en het voelt al stukken beter.