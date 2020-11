Jago Geerts verovert 5e MX2-zege in 2020, maar komt geen stap dichter

Jago Geerts eindigde op de 4e plaats in de eerste reeks en won vervolgens de tweede reeks. Zo boekte onze 21-jarige landgenoot zijn 5e zege van het seizoen.

Geerts haalde het in het noorden van Italië voor de Deen Thomas Kjer Olsen, winnaar van reeks 1 en 4e in reeks 2, en de Fransman Tom Vialle, die in Trentino beslag legde op de 2e en 3e plaats.

Vialle blijft aan de leiding in de WK-stand, met een voorsprong van 73 punten op Geerts. Geerts liep vandaag maar één puntje in. Vialle telt 693 punten, Geerts heeft er 620. Er zijn nog 2 GP's, waarin 100 punten te verdienen zijn.