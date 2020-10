Damwon Gaming maakt favorietenrol waar op WK League of Legends

De Olympische Spelen en het EK voetbal sneuvelden op de kalender, maar het WK League of Legends bleef overeind. Na vijf weken virtuele gevechten vond in het Pudong Football Stadium, het toekomstige stadion van voetbalploeg Shanghai SIPG, de finale plaats voor de ogen van 6.000 toeschouwers.

Het Zuid-Koreaanse Damwon Gaming begon als torenhoog favoriet aan de eindstrijd. Het vijftal Nuguri, Canyon, Beryl, ShowMaker en Ghost had op het volledige WK slechts twee spelletjes verloren. Bovendien hadden ze onderweg het WK-record van snelste game ooit gebroken: 18 minuten en 45 seconden.

Suning Gaming had echter van verrassingen zijn handelsmerk gemaakt. Als nummer 3 uit de Chinese competitie pakten ze op weg naar de finale de scalp van nummer 2 JD Gaming en kampioen TOP Esports. Het sprookje kon in de finale nog een laatste hoofdstuk krijgen.

In een best-of-five begon Damwon Gaming uitstekend aan de finale. In een spannend eerste spelletje hadden de Zuid-Koreanen bijna 45 minuten nodig om de nexus - lees: basis - van Suning te vernietigen.

Ook in het tweede game leek een spannende finale in de maak: Suning verraste met zijn keuze van "champions" en hing de bordjes in evenwicht. Bin kreeg de fans op zijn hand met een "pentakill", waarbij hij de 5 tegenstanders in één gevecht uitschakelde.

Maar Damwon Gaming etaleerde in de finale zijn individuele, maar vooral ook collectieve sterkte. Het schakelde toernooiverrassing Suning uit met 3-1 en bezorgt Zuid-Korea voor het eerst sinds 2017 en Samsung Galaxy nog eens de trofee.