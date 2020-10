Ook vanaf de stip kan Jonathan David niet scoren: "Wordt verontrustend"

Rijsel tastte afgelopen zomer diep in de geldbuidel om Jonathan David weg te lokken bij AA Gent. De Fransen legden zo'n 27 miljoen euro op tafel voor de Canadese aanvaller.

Maar in Frankrijk heeft David de hoge verwachtingen voorlopig nog niet kunnen inlossen. Na 10 wedstrijden in het shirt van Rijsel staat zijn teller nog altijd op nul doelpunten. Tegen Celtic slaagde hij er zelfs niet in om te scoren vanaf de stip.

De Franse sportkrant L'Equipe was positief over Rijsel, dat na een 0-2-achterstand nog een 2-2-gelijkspel uit het vuur sleepte, maar maakt zich wel zorgen om David. "De kans bestaat dat de moed hem nu helemaal in de schoenen gezonken is", klinkt het.

"Hoewel hij meer betrokken was in het spel en de penalty ook zelf uitlokte, trapte hij de bal slecht en slaagde hij er opnieuw niet in om zijn rekening te openen. Het wordt toch stilaan verontrustend", vindt L'Equipe.

Coach Christophe Galtier was wel mild voor de voormalige Gent-speler. "Vroeg of laat zal hij wel scoren", is Galtier overtuigd. "Jonathan was als eerste aangeduid om een penalty te nemen. Ik verwijt hem dus niet dat hij hem genomen heeft. De druk op hem wordt inderdaad steeds groter, maar we zullen hem helpen."