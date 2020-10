Stef Wijnants: "Dat Hazard dinsdag speelde, was toch een beetje magie"

Daar was-ie plots

Heeft Hazard het goed gedaan? "Hij speelde misschien iets te breed en heeft niet echt vooruitgedribbeld, maar ze weken wel bij Gladbach. Dat hij speelde, was toch een beetje magie. Zijn aanwezigheid heeft zeker een rol gespeeld, hij had ook bijna meteen kunnen scoren. Maar goed, Hazard zal niet de man zijn die het scoringsprobleem van Real gaat oplossen."

"Dat Hazard geen last meer heeft, moet duidelijk zijn. Anders breng je hem niet in een Champions League-match, waar je bovendien 2-0 achterstaat. Het was dus niet bij een geruststellende voorsprong wat minuten maken. Nee nee, Hazard heeft mee de forcing gevoerd."

"Tien dagen geleden zei Zidane dat de blessure van Eden erger was dan ze dachten. En toen zat Hazard ineens in de selectie, reisde hij mee naar Duitsland en stond hij klaar om in te vallen. Wie kon nog volgen?", vraagt Stef Wijnants, die voor Sporza het buitenlandse voetbal op de voet volgt.

Best geen Nations League

Gaan we nu heel snel de beste Hazard kunnen zien? Wijnants: "Dat blijft koffiedik kijken. Sinds hij bij Real is, heeft Hazard in 38% van de matchen meegedaan."

"Zijn aanpassing en blessureleed duren nu al 1,5 jaar. Hoe lang duurt het dan vooraleer hij op topniveau is? Heeft hij een reactie op die minuten van dinsdag, gaat hij deze week nog trainen, speelt hij komend weekend tegen Huesca weer...?"

"We zijn allemaal met een kluitje in het riet gestuurd door die persconferentie van Zidane. Plots stond Hazard bij de trainingsbeelden voor de Clasico op het veld. Dat was verrassend en het leek er even op dat Real zand in de ogen wilde strooien."

"Dat past niet helemaal bij de stijl van Real en bovendien vraag ik me af wat het nut is van zo’n magische verrijzenis als er geen vervolg komt. In het weekend zal Hazard toch gewoon weer spelen of invallen?"

Als Hazard opnieuw bij Real speelt, is dat allicht ook goed nieuws voor de interlands van Rode Duivels die er midden november aankomen.

Wijnants: "Dat weet ik nog zo niet, want moet hij zich nu in volle coronacrisis met de overbodige Nations League gaan bezighouden? Zal hij naar België komen om ritme op te doen?"

"Als ik Hazard was, of meer nog, als ik Real was… dan zou ik toch een fijn gesprek hebben over wedstrijden met de nationale ploeg. Waar gaan die matchen in november over in deze tijden? In 2021 is er het EK, daarna de

kwalificatiematchen voor het WK: dat lijkt me toch belangrijker, niet?"

"Clubs proberen te overleven in deze tijden. Denk vooral niet dat Real geen schulden heeft en Hazard voetbalt in Madrid ook niet voor een appel en ei. Voor die vele miljoenen per jaar zou ik als Real zeggen: "Zorg dat je eerst fit bent"."