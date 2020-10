Alleen professionele sport en sport onder 12 jaar is nog toegestaan

Vorige week vrijdag verstrengde het federaal overlegcomité al de regels rond sport. De Vlaamse regering heeft beslist dat ook amateursporten onder de 18 jaar niet meer mogen.

Het enige dat wel nog mag is profesionele sport en sport voor kinderen jonger dan 12 jaar. "Professionele sport is ook een economische activiteit en die willen we niet lam leggen. Bovendien is professionele sport iets waar we naar uit kunnen kijken", zei minister Weyts aan VRT NWS.

"Blijft sporten, maar enkel in een beperkte groep van maximaal 4 personen en buiten", voegde de minister van sport toe.

De maatregelen gaan in vanaf vrijdag en een officiële einddatum is niet gecommuniceerd. "Sowieso gelden deze maatregelen al 3 weken en we evalueren voortdurend", was te horen.