Scheidsrechtersbaas: "Misschien kan iedereen reglementenboekje eens lezen"

Philippe Clement ging afgelopen weekend op het veld van OH Leuven meteen na de wedstrijd zichtbaar zijn onvrede uiten tegen scheidsrechter Alexandre Boucaut. Neutrale waarnemers waren het nochtans eens dat Club Brugge vooral zichzelf tekort had gedaan door niet efficiënt te zijn.

"Aanduiding ref Vergoote paste perfect in zijn traject"

Antwerp won de stadsderby tegen Beerschot en toch klonk ook daar kritiek van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens aan het adres van de jonge scheidsrechter Jasper Vergoote. "Niet om aan te zien", zei Gheysens.

"Voetbal is natuurlijk emotie, maar wij kijken daar toch anders naar. De aanduiding van Jasper Vergoote paste perfect in zijn opleidingstraject. Hij heeft vorig seizoen een heel sterke indruk gemaakt. Hij trekt die lijn dit seizoen door en is enorm professioneel aan het werk."

"Als we mensen beter willen maken, dan moeten we ze de kans geven om te debuteren in een grote derby of belangrijke wedstrijd. In tijden van corona is dat misschien zelfs het beste moment om te doen (omdat er geen fanatiek publiek in het stadion zit, dat druk uitoefent)."