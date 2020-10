Nederlander Michel Vorm hangt zijn keepershandschoenen aan de haak

Michel Vorm was een jeugdproduct van FC Utrecht en speelde voor die club ook 5 seizoenen in de Eredivisie. Nadien volgde een transfer naar de Premier League, waar hij via Swansea City bij Tottenham belandde.

Bij de Spurs was Vorm 6 jaar lang tweede doelman na de Fransman Hugo Lloris. Hij kwam er toch nog tot 48 officiële duels. Voordien speelde hij voor Swansea 97 wedstrijden.

Vorm speelde ook 15 interlands voor Oranje. Hij was met Nederland aanwezig op de succesvolle WK's van 2010 (zilver) en 2014 (brons).

De Nederlander maakte zijn afscheid bekend op Instagram. "Ik ben dankbaar voor alle clubs waar ik heb mogen spelen en ik ben vereerd dat ik Nederland heb mogen vertegenwoordigen op grote toernooien. Ik had nooit durven te dromen dat ik zo'n carrière zou hebben", schrijft hij.

"Ik heb getraind en gespeeld met de beste spelers en trainers ter wereld. Ik bedank iedereen voor dit mooie hoofdstuk."